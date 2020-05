Пятилетний водитель внедорожника остановлен в штате Юта, США

Пятилетний житель штата Юта, США, пойман "с поличным" полицейскими за рулем семейного автомобиля на автостраде.

Патрульный обратил внимание на внедорожник, петляющий через полосы со скоростью 30 миль/час (50 км/ч), и потребовал остановиться.

Когда водитель выполнил указание, полицейский, что называется "обалдел":

Малыш рассказал, что ему 5 лет и что он едет в Калифорнию за новым Lamborghini, который родители никак не могут купить.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB