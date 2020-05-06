Пятилетний водитель внедорожника остановлен в штате Юта, США

Пятилетний житель штата Юта, США, пойман "с поличным" полицейскими за рулем семейного автомобиля на автостраде.

Патрульный обратил внимание на внедорожник, петляющий через полосы со скоростью 30 миль/час (50 км/ч), и потребовал остановиться.

Когда водитель выполнил указание, полицейский, что называется "обалдел":

за рулем сидел маленький ребенок.

Отправился за мечтой

Малыш рассказал, что ему 5 лет и что он едет в Калифорнию за новым Lamborghini, который родители никак не могут купить.

"Он решил, что возьмет машину и поедет в Калифорнию, чтобы купить ее сам, — написано в Twitter дорожного патруля Юты. — Возможно, ему не хватило бы денег на покупку, так как у него было всего $3 в бумажнике."

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

Все участники истории живы и здоровы

В результате инцидента никто не пострадал. Решение о том, будут ли предъявлены обвинения родителям ребенка, останется за местными прокурорами, сообщает KSL-TV.

Оба были на работе, а за Адрианом присматривал старший брат.