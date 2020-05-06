Совет транспортной безопасности Аргентины сообщил местным СМИ о неудачной посадке самолета Learjet 35 в аэропорту Эскеля в предгорье Анд. Самолет с двумя медиками и двумя пилотами разбился.
"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания Насьон.
Предполагается, что авария случилась из-за сильного тумана. Точной информации о погибших пока нет.
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