В Аргентине самолет с двумя медиками разбился при посадке

Совет транспортной безопасности Аргентины сообщил местным СМИ о неудачной посадке самолета Learjet 35 в аэропорту Эскеля в предгорье Анд. Самолет с двумя медиками и двумя пилотами разбился.

"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания Насьон.

Предполагается, что авария случилась из-за сильного тумана. Точной информации о погибших пока нет.