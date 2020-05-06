Британское издание The Guardian сообщило о том, что эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон вынужденно покинул пост правительственного советника из-за нарушения режима самоизоляции.
Издание отмечает, что нарушение правил самоизоляции Фергюсона заключалось в том, что эпидемиолога посещала любовница из другой части Лондона.
"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, как я получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели после появления симптомов", — цитирует издание британского эпидемиолога.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В белорусском сегменте интернета и социальных сетей начали ходить слухи о том, что сын президента республики Александра Лукашенко заразился коронавирусом.