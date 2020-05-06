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Источник Правда.Ру

В Британии эпидемиолог вместе с любовницей нарушал самоизоляцию

Мир » Европа

Британское издание The Guardian сообщило о том, что эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон вынужденно покинул пост правительственного советника из-за нарушения режима самоизоляции.

Издание отмечает, что нарушение правил самоизоляции Фергюсона заключалось в том, что эпидемиолога посещала любовница из другой части Лондона.

"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, как я получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели после появления симптомов", — цитирует издание британского эпидемиолога.

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