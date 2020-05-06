В Британии эпидемиолог вместе с любовницей нарушал самоизоляцию

Британское издание The Guardian сообщило о том, что эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон вынужденно покинул пост правительственного советника из-за нарушения режима самоизоляции.

Издание отмечает, что нарушение правил самоизоляции Фергюсона заключалось в том, что эпидемиолога посещала любовница из другой части Лондона.