Итальянская Сицилия очень ждет туристов и готова их субсидировать

Региональное правительство Сицилии предлагает субсидировать отдых на острове как для внутренних, так и для международных туристов, чтобы дать толчок развитию туризма после пандемии коронавируса.

В планах итальянского правительства значится, что границы страны будут открыты для туристов этим летом.

На реализацию планов стимулирования туристической отрасли в Италии "отложено" € 75 млн из средств регионального правительства.

В первую очередь эти деньги пойдут

на субсидирование расходов на проживание посетителей: одна ночь трехдневной поездки бесплатно, или две ночи шестидневной поездки,

на ваучеры для культурных мероприятий,

на оплату до половины стоимости авиабилетов.

Об этом рассказал директор по туризму Сицилии Манлио Мессина.

По его словам, после того, как ограничения на блокировку будут успешно сняты (без увеличения числа случаев заболевания коронавирусом), дополнительная информация о том, как воспользоваться этими предложениями, будет размещена на веб-сайте сицилийского совета по туризму.

Почему такое внимание туризму

Доходы от туризма в Италии упали на 95% в марте, по данным банковской группы UBS.

Национальное агентство по туризму прогнозирует снижение туристических расходов на €20 млрд в этом году по сравнению с прошлым.

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини считает, что

"международный туризм,несмотря на все усилия, резко упадет этим летом - как въездной, так и выездной. Таким образом, мы делаем сильные инвестиции во внутренний туризм, потому что это будет летний отдых в Италии ... вы должны принять правильный баланс между сохранением здоровья и возобновлением экономической и социальной жизни. Это должно быть сделано с предельной осторожностью".

Италия начинает выход из карантина

На текущей неделе Италия начинает постепенно выходить из режима ограничений из-за коронавируса:

в стране возобновлена работа парков,

ресторанам разрешено "торговать на вынос",

с 18 мая планируется открытие магазинов, музеев и культурных центров, пока с соблюдением норм социального дистанцирования,

следующие на очереди - пляжи и ресторанные веранды.

Доходы от туризма в Италии упали на 95% в марте, по данным банковской группы UBS, и Национальное агентство по туризму прогнозирует снижение туристических расходов на 20 млрд евро в этом году по сравнению с прошлым.

Хотя он исключил закрытие границы, Франческини добавил нотку реализма: "я думаю, к сожалению, что международный туризм резко упадет этим летом - как въездной, так и выездной. Таким образом, мы делаем сильные инвестиции во внутренний туризм, потому что это будет летний отдых в Италии ... вы должны принять правильный баланс между сохранением здоровья и возобновлением экономической и социальной жизни. Это должно быть сделано с предельной осторожностью. Мы движемся по одному шагу за раз."