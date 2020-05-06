Трамп выходит из борьбы с пандемией и бросает все силы на экономику

Президент США Дональд Трамп фактически отказывается от стратегии общественного здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и демонстрирует "явную готовность торговать жизнями для Доу-Джонса.

Такова суть львиной доли сегодняшних публикаций,освещающих деятельность хозяина Овального кабинета, в американских СМИ.

С чего пошла волна критики

Просочившийся в прессу внутренний отчет Белого дома предсказывает, что ежедневное число погибших от коронавируса достигнет примерно 3 тысяч к 1 июня. То есть, фактически удвоится (сегодня в США зарегистрировано около 1750 смертей).

Однако в то же время Трамп отказался от ежедневных брифингов целевой группы по коронавирусу и прекратил консультации с медицинскими экспертами, заменив их на экспертов экономических. Президент стал чаще призвать штаты возобновлять работу бизнеса - даже на фоне растущих темпов инфицирования.

Во вторник утром, прежде чем подняться на борт Air Force One, чтобы посетить медицинский центр по изготовлению масок в Аризоне Трамп заявил:

"У нас нет большой победы над коронавирусом. Но я скажу вам, где победа есть: мы собираемся вновь построить страну с лучшей экономикой мира. Я знаю, как это сделать. Я уже делал это однажды - два месяца назад у нас была лучшая экономика в истории мира. Пора ее восстанавливать... это произойдет довольно быстро."

Чиновники здравоохранения возмущены

Главный эксперт по общественному здравоохранению США в целевой группе по коронавирусу Белого дома Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний:

"В США произойдет будет новый всплеск заражений, если страна устремится к преждевременному возобновлению деятельности общества и бизнеса. Сколько смертей и сколько страданий вы, господин Трамп и компания, готовы принять, чтобы скорее вернуться к тому, что вы хотите сделать какой-то нормальной жизнью?"

Губернатор Нью-Йорка, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса штата, Эндрю Куомо предостерег от того, что он назвал "компромиссом между жизнью или смертью":

"Чем быстрее мы возобновим работу, тем ниже будут экономические издержки, но тем выше будут издержки человеческие издержки, потому что мы потеряем еще больше больше жизней".

Оппозиция "вцепилась" в повод

Критики действующий власти в США явно рады "развороту" президента:

"Мы являемся свидетелями полномасштабного применения ужасной реальной политики, которая является выражает готовность торговать жизнями для Доу-Джонса."

... а караван идет

Но Трамп не слышит - или не хочет слышать - ни предупреждений, ни критики выбранного им курса. В воскресенье в эфире Fox News он презентовал свою новую стратегию под названием "Америка вместе: возвращение к работе". Рядом с ним в кадре были вице-президент Майк Пенс и министр финансов Стивен Мнучин.

Зачем он это делает?

По мнению аналитиков Washington Post, Трамп предпочел перейти от кризиса здравоохранения к экономической борьбе потому, что на кону - перспектива его переизбрания.

Джо Локхарт, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал: