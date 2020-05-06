Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

Трамп выходит из борьбы с пандемией и бросает все силы на экономику

Мир

Президент США Дональд Трамп фактически отказывается от стратегии общественного здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и демонстрирует "явную готовность торговать жизнями для Доу-Джонса.

Такова суть львиной доли сегодняшних публикаций,освещающих деятельность хозяина Овального кабинета, в американских СМИ.

С чего пошла волна критики

Просочившийся в прессу внутренний отчет Белого дома предсказывает, что ежедневное число погибших от коронавируса достигнет примерно 3 тысяч к 1 июня. То есть, фактически удвоится (сегодня в США зарегистрировано около 1750 смертей).

Однако в то же время Трамп отказался от ежедневных брифингов целевой группы по коронавирусу и прекратил консультации с медицинскими экспертами, заменив их на экспертов экономических. Президент стал чаще  призвать штаты возобновлять работу бизнеса - даже на фоне растущих темпов инфицирования.

Во вторник утром, прежде чем подняться на борт Air Force One, чтобы посетить медицинский центр по изготовлению масок в Аризоне Трамп заявил:

"У нас нет большой победы над коронавирусом. Но я скажу вам, где победа есть: мы собираемся вновь построить страну с лучшей экономикой мира. Я знаю, как это сделать. Я уже делал это однажды - два месяца назад у нас была лучшая экономика в истории мира. Пора ее восстанавливать... это произойдет довольно быстро."

Чиновники здравоохранения возмущены

Главный эксперт по общественному здравоохранению США в целевой группе по коронавирусу Белого дома Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний:

"В США произойдет будет новый всплеск заражений, если страна устремится к преждевременному возобновлению деятельности общества и бизнеса. Сколько смертей и сколько страданий вы, господин Трамп и компания, готовы принять, чтобы скорее вернуться к тому, что вы хотите сделать какой-то нормальной жизнью?"

Губернатор Нью-Йорка, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса штата, Эндрю Куомо предостерег от того, что он назвал "компромиссом между жизнью или смертью": 

"Чем быстрее мы возобновим работу, тем ниже будут экономические издержки, но тем выше будут издержки человеческие издержки, потому что мы потеряем еще больше больше жизней".

Оппозиция "вцепилась" в повод 

Критики действующий власти в США явно рады "развороту" президента:

"Мы являемся свидетелями полномасштабного применения ужасной реальной политики, которая является выражает готовность торговать жизнями для Доу-Джонса."

... а караван идет

Но Трамп не слышит - или не хочет слышать - ни предупреждений, ни критики выбранного им курса. В воскресенье в эфире Fox News он презентовал свою новую стратегию под названием "Америка вместе: возвращение к работе". Рядом с ним в кадре были вице-президент Майк Пенс и министр финансов Стивен Мнучин.

Зачем он это делает?

По мнению аналитиков Washington Post, Трамп предпочел перейти от кризиса здравоохранения к экономической борьбе потому, что на кону - перспектива его переизбрания.

Джо Локхарт, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал:

"почти по необходимости Трамп меняет свою стратегию. Он возлагает все свои надежды на восстановление экономики, надеясь, что у американской общественности есть высокая терпимость к тому, что число смертей растет. Это звучит ужасно. Но Трамп делает ставку на экономику ради своего переизбрания. Может быть, он и прав".

 

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы пандемия экономика переизбрание дональд трамп новая стратегия здравоохранение предвыборная гонка
Новости Все >
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР и Россия должна заплатить
Трамп выходит из борьбы с пандемией и бросает все силы на экономику
В Европе сменился лидер по числу жертв коронавируса
США и Великобритания начали торговые переговоры
В ОАЭ загорелся 49-этажный небоскреб. Есть жертвы
МИД Чехии - России: Ребята, давайте жить дружно
"Аэропорт" согласен с МАК: год назад самолет сгорел из-за ошибки пилота
Мнение: Россией пугают народ США, чтоб верили власти и не расслаблялись
Исследование: кофе не влияет на креативность
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
Последние материалы
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР и Россия должна заплатить
Русская диаспора за рубежом может стать важным союзником России
Трамп выходит из борьбы с пандемией и бросает все силы на экономику
Нефтяная игла коварно скрывалась в организме бюджета
Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы
В Европе сменился лидер по числу жертв коронавируса
США и Великобритания начали торговые переговоры
В ОАЭ загорелся 49-этажный небоскреб. Есть жертвы
Первый русский евродепутат Татьяна Жданок об отношении к русским в СНГ
МИД Чехии - России: Ребята, давайте жить дружно
Популярное
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом

В белорусском сегменте интернета и социальных сетей начали ходить слухи о том, что сын президента республики Александра Лукашенко заразился коронавирусом.

Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Как справиться с тревогой в заточении и зачем нужна цель
Тайное китайское звуковое оружие: что о нем известно
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Исследование: кофе не влияет на креативность
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Время смотреть правде в глаза
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
Исследование: кофе не влияет на креативность
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ