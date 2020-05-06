Президент США Дональд Трамп фактически отказывается от стратегии общественного здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и демонстрирует "явную готовность торговать жизнями для Доу-Джонса.
Такова суть львиной доли сегодняшних публикаций,освещающих деятельность хозяина Овального кабинета, в американских СМИ.
Просочившийся в прессу внутренний отчет Белого дома предсказывает, что ежедневное число погибших от коронавируса достигнет примерно 3 тысяч к 1 июня. То есть, фактически удвоится (сегодня в США зарегистрировано около 1750 смертей).
Однако в то же время Трамп отказался от ежедневных брифингов целевой группы по коронавирусу и прекратил консультации с медицинскими экспертами, заменив их на экспертов экономических. Президент стал чаще призвать штаты возобновлять работу бизнеса - даже на фоне растущих темпов инфицирования.
Во вторник утром, прежде чем подняться на борт Air Force One, чтобы посетить медицинский центр по изготовлению масок в Аризоне Трамп заявил:
"У нас нет большой победы над коронавирусом. Но я скажу вам, где победа есть: мы собираемся вновь построить страну с лучшей экономикой мира. Я знаю, как это сделать. Я уже делал это однажды - два месяца назад у нас была лучшая экономика в истории мира. Пора ее восстанавливать... это произойдет довольно быстро."
Главный эксперт по общественному здравоохранению США в целевой группе по коронавирусу Белого дома Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний:
"В США произойдет будет новый всплеск заражений, если страна устремится к преждевременному возобновлению деятельности общества и бизнеса. Сколько смертей и сколько страданий вы, господин Трамп и компания, готовы принять, чтобы скорее вернуться к тому, что вы хотите сделать какой-то нормальной жизнью?"
Губернатор Нью-Йорка, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса штата, Эндрю Куомо предостерег от того, что он назвал "компромиссом между жизнью или смертью":
"Чем быстрее мы возобновим работу, тем ниже будут экономические издержки, но тем выше будут издержки человеческие издержки, потому что мы потеряем еще больше больше жизней".
Критики действующий власти в США явно рады "развороту" президента:
"Мы являемся свидетелями полномасштабного применения ужасной реальной политики, которая является выражает готовность торговать жизнями для Доу-Джонса."
Но Трамп не слышит - или не хочет слышать - ни предупреждений, ни критики выбранного им курса. В воскресенье в эфире Fox News он презентовал свою новую стратегию под названием "Америка вместе: возвращение к работе". Рядом с ним в кадре были вице-президент Майк Пенс и министр финансов Стивен Мнучин.
По мнению аналитиков Washington Post, Трамп предпочел перейти от кризиса здравоохранения к экономической борьбе потому, что на кону - перспектива его переизбрания.
Джо Локхарт, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал:
"почти по необходимости Трамп меняет свою стратегию. Он возлагает все свои надежды на восстановление экономики, надеясь, что у американской общественности есть высокая терпимость к тому, что число смертей растет. Это звучит ужасно. Но Трамп делает ставку на экономику ради своего переизбрания. Может быть, он и прав".
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