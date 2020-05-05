Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин переговорил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону. Ранее белорусский лидер анонсировал проведение переговоров в телефонном формате.

Сообщается, что стороны обсудили "весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений".

Одной из основных тем стала подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также лидеры обменялись информацией о мерах борьбы с коронавирусом нового типа.