Президент России Владимир Путин переговорил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону. Ранее белорусский лидер анонсировал проведение переговоров в телефонном формате.
Сообщается, что стороны обсудили "весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений".
Одной из основных тем стала подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также лидеры обменялись информацией о мерах борьбы с коронавирусом нового типа.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.