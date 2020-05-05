Из турецкой Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу вылетел самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находятся 160 граждан России.
"Из Антальи рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в Ростов-на-Дону и Уфу возвращаются 160 российских граждан", — сообщили в российском генконсульстве в Анталье.
Вывозной рейс был согласован с турецкими властями.
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