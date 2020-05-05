Семеро россиян устроили вечеринку в Таиланде и нарушили режим ЧП

Семеро граждан России были задержаны тайской полицией за нарушение режима ЧП и комендантского часа, а также организацию вечеринки.

Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.