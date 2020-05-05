Семеро граждан России были задержаны тайской полицией за нарушение режима ЧП и комендантского часа, а также организацию вечеринки.
Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
"Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян — четверо мужчин и три женщины — за нарушение комендантского часа", — пояснил дипломат.
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