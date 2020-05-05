В Сумской области гендиректор Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку пока его сотрудникам не выплатят задолженность по зарплате.

"Пока не получат заработную плату мои медицинские работники, я не прекращу голодовку. Я теперь буду оглашать все документы, все те препятствия, которые мы встретили при реформировании, реорганизации нашей охраны здоровья с 2018 года", — пояснил Кияшко.

"Это данные, сколько мы пролечили, сколько мы сделали операций, сколько проконсультировали больных. Эти все данные в национальную службу здоровья пошли не за год, а пошли за квартал", - добавил директор.