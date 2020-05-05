Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой

В Белоруссии нет ни одного человека, кто мог бы составить реальную конкуренцию действующему президенту. Поэтому на предстоящих выборах Александр Лукашенко будет бороться сам с собой, со своими результатами в предыдущие годы.

Такое мнение высказал политический аналитик в международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"В Беларуси нет соревновательной политической системы и нет какого-то кандидата номер два, который бы имел хоть какие-то шансы победить. В этом смысле для Лукашенко проведение выборов, как и проведение традиционного парада на день Победы скорее борьба за то, чтобы соблюдать свое собственное слово. Лукашенко сказал, что Беларусь справляется с коронавирусом и не будет отменять парад, так он и не будет отменен. Как Лукашенко сказал, что справится с какими-то возможными негативными последствиями, соответственно, выбору пройдут", — пояснил эксперт.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии обязательно пройдут этим летом. Крайний срок — конец августа. Также он твердо намерен провести парад Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он даже публично пригласил глав других государств в Минск на 9 мая.