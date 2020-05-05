Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт

Сильнее всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пострадали развивающиеся страны. Поэтому им нужно как можно скорее восстанавливать экономику.

В частности, речь идет о Пакистане, где за чертой бедности могут оказаться около 70 миллионов человек.

"Там ситуация достаточно сложная почему, потому что кризис особенно остро ударил по странам, которые находятся в группе развивающихся. И, конечно, достаточно серьезные последствия от этого кризиса будут и в экономике. Потому что надо, чтобы люди работали, производили соответствующие ценности. Поэтому там назревает такая напряженность", — пояснил профессор МГУ, профессор Дипломатической академии МИД РФ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

Он обратил внимание, что даже более развитые европейские страны начинают снимать ограничения, хотя новые случаи коронавируса регистрируются каждый день, есть летальные исходы.

"Почему это делается? Потому что экономика не выдержит. Экономика ждет того, чтобы все включилось в старый режим и в старом темпе шло", — заявил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что министр развития Пакистана Асад Умар призвал срочно снять введенные в стране ограничительные меры. По его словам, это единственный способ избежать экономического кризиса.