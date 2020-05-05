Лукашенко захотел показывать минский парад на российском ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российские телеканалы должны транслировать парад Победы, который пройдет в Минске 9 мая, чтобы россияне имели возможность увидеть мероприятие своими глазами.