Рестораны и торговые центры откроют в Эстонии на следующей неделе

На следующей неделе в Эстонии начнут работать торговые центры, рестораны и все заведения общественного питания. Свои двери для посетителей они распахнут 11 мая.

Такое решение приняла правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики Эстонии.

"В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. Будет разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания. Места для проведения досуга в торговых центрах, таких как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты, пока останутся закрытыми", — сообщает пресс-служба министерства экономики Эстонии.

Часть ограничительных мер сохраняется. Например, при посещении общественных мест эстонцам нужно носить маску, а магазины должны обеспечить покупателей средствами дезинфекции. Закрытыми останутся школы, кинотеатры, спортзалы, бассейны, СПА, детские игровые комнаты, отменены массовые мероприятия.

Напомним, что в Эстонии введен режим чрезвычайного положения. Он продлен до 17 мая.