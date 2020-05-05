Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

Рестораны и торговые центры откроют в Эстонии на следующей неделе

Мир » Европа » Евросоюз

На следующей неделе в Эстонии начнут работать торговые центры, рестораны и все заведения общественного питания. Свои двери для посетителей они распахнут 11 мая.

Такое решение приняла правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики Эстонии.

"В торговых центрах по-прежнему нужно будет соблюдать требование 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. Будет разрешена работа всех магазинов и пунктов обслуживания, а также ресторанов и других мест общественного питания. Места для проведения досуга в торговых центрах, таких как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты, пока останутся закрытыми", — сообщает пресс-служба министерства экономики Эстонии.

Часть ограничительных мер сохраняется. Например, при посещении общественных мест эстонцам нужно носить маску, а магазины должны обеспечить покупателей средствами дезинфекции. Закрытыми останутся школы, кинотеатры, спортзалы, бассейны, СПА, детские игровые комнаты, отменены массовые мероприятия.

Напомним, что в Эстонии введен режим чрезвычайного положения. Он продлен до 17 мая.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы эстония коронавирус торговые центры снятие ограничительных мер
Новости Все >
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Биологи объяснили, почему у животных зрачки разной формы
Головин попал в сборную сезона в чемпионате Франции
Последние материалы
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Как не заработать нервный срыв, сидя на карантине
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация"
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Россияне рассказали социологам, как сводят концы с концами
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Лукашенко позвал всех глав государств на парад Победы в Минск
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Названа главная идея фильма "Шугалей"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ