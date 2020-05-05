В Луганской народной республике от коронавирусной инфекции умер врач-отоларинголог.

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Сегодня, к сожалению, мы понесли утрату. У нас констатирована смерть врача-отоларинголога из Первомайска. Это наш коллега 64 лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе, как выяснилось, и с коронавирусной инфекцией. Он был инфицирован, 15 апреля был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, в начале мая переведен в четвертую городскую больницу (Луганска) на искусственную вентиляцию легких, и в течение недели от коронавирусной пневмонии наш коллега скончался", — рассказала глава Минздрава.