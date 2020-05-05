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Депутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения

Мир

В комментариях к публикации Билла Гейтса появился комментарий депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Парламентарий спросил известного миллиардера о том, собирается ли он чипировать население планеты.

"Вообщем, будь человеком и ответь уже сам на вопросы моих избирателей про чипизацию — ты действительно ее придумал? Или условных Михалков придумал это за тебя", — написал Ионин.

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госдума чипизация билл гейтс дмитрий ионин
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