Депутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения

В комментариях к публикации Билла Гейтса появился комментарий депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Парламентарий спросил известного миллиардера о том, собирается ли он чипировать население планеты.