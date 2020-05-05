Проведение парада в Белоруссии 9 мая может привести к вспышке коронавируса. Особенно мероприятие опасно для ветеранов.
Озабоченность высказывают представители Всемирной организации здравоохранения.
"Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19. Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 м, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", — отметил представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.
Напомним, что в Белоруссии не введены ограничения из-за коронавируса. На сегодняшний день в стране более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Вирус унес жизни 103 пациентов.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко публично пригласил лидеров государств на празднование Дня Победы в Минск. Он подчеркнул, что Белоруссия — самая пострадавшая от войны республика и живой памятник войне.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Киеве отказались от всех массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал горожан 8 и 9 мая оставаться дома и акции памяти провести в социальных сетях.
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