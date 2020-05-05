Парад Победы в Минске вызывает беспокойство у ВОЗ

Проведение парада в Белоруссии 9 мая может привести к вспышке коронавируса. Особенно мероприятие опасно для ветеранов.

Озабоченность высказывают представители Всемирной организации здравоохранения.

"Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19. Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 м, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", — отметил представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.

Напомним, что в Белоруссии не введены ограничения из-за коронавируса. На сегодняшний день в стране более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Вирус унес жизни 103 пациентов.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко публично пригласил лидеров государств на празднование Дня Победы в Минск. Он подчеркнул, что Белоруссия — самая пострадавшая от войны республика и живой памятник войне.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Киеве отказались от всех массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал горожан 8 и 9 мая оставаться дома и акции памяти провести в социальных сетях.