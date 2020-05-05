Массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы, отменили в Киеве. Такое решение из-за коронавируса приняли городские власти.
Мэр украинской столицы призвал киевлян оставаться дома 8 и 9 мая.
"В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впрочем, в связи с ограничением массовых мероприятий их проводить в столице не будут. В этом году формат, к сожалению, будет другим", — заявил Виталий Кличко.
Взамен массовых мероприятий он предложил жителям Киева устроить акцию памяти в социальных сетях. Кличко также призвал политиков не использовать праздник, важный для народа, для дестабилизации ситуации
А вот в Белоруссии не планируют отменять парад Победы. По словам президента Александра Лукашенко, "это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь". По некоторым данным, праздничные мероприятия в Минке намерены посетить некоторые российские политики, но их имена не называются.
В Москве в День Победы пройдет праздничный салют. В небо взлетят 12 тысяч фейерверков. Запуск произведут на пятнадцати площадках. Салют начнется в 22 часа.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.