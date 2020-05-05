В Киеве не будут отмечать День Победы

Массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы, отменили в Киеве. Такое решение из-за коронавируса приняли городские власти.

Мэр украинской столицы призвал киевлян оставаться дома 8 и 9 мая.

"В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впрочем, в связи с ограничением массовых мероприятий их проводить в столице не будут. В этом году формат, к сожалению, будет другим", — заявил Виталий Кличко.

Взамен массовых мероприятий он предложил жителям Киева устроить акцию памяти в социальных сетях. Кличко также призвал политиков не использовать праздник, важный для народа, для дестабилизации ситуации

А вот в Белоруссии не планируют отменять парад Победы. По словам президента Александра Лукашенко, "это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь". По некоторым данным, праздничные мероприятия в Минке намерены посетить некоторые российские политики, но их имена не называются.

В Москве в День Победы пройдет праздничный салют. В небо взлетят 12 тысяч фейерверков. Запуск произведут на пятнадцати площадках. Салют начнется в 22 часа.