Депутаты парламента Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о проведении амнистии в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По предварительным оценкам, из мест лишения свободы выйдут около 4200 человек, а также от различных видов наказаний будут освобождены 5400 осужденных.
Действие амнистии распространится на несовершеннолетних, беременных, лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет, пенсионеров, онкобольных, зараженных ВИЧ, ветеранов боевых действий.
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