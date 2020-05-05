В Белоруссии проведут амнистию в связи с 75-летием Победы

Депутаты парламента Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о проведении амнистии в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По предварительным оценкам, из мест лишения свободы выйдут около 4200 человек, а также от различных видов наказаний будут освобождены 5400 осужденных.

Действие амнистии распространится на несовершеннолетних, беременных, лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет, пенсионеров, онкобольных, зараженных ВИЧ, ветеранов боевых действий.