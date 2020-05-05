Том Круз отправится в космос для съемок фильма благодаря SpaceX и NASA

Известный голливудский актер Том Круз ведет переговоры с NASA и SpaceX об организации первых в мире съемок фильма в космосе.

Пока у картины нет ни названия, ни закрепленной студии. Известно только то, что фильм не относится к серии "Миссия невыполнима".