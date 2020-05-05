Известный голливудский актер Том Круз ведет переговоры с NASA и SpaceX об организации первых в мире съемок фильма в космосе.
Пока у картины нет ни названия, ни закрепленной студии. Известно только то, что фильм не относится к серии "Миссия невыполнима".
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Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.