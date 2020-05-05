Украинские власти не будут вести переговоры с нынешними представителями Донецкой и Луганской народных республик.
С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР. К сожалению, на протяжении всех шести лет переговоров в Минске единственными представителями так называемых территорий были представители ЛНР и ДНР. Эта проблема беспокоила с самого начала", — пояснил представитель Зеленского.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.