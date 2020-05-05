В Гонконге с 8 мая начнут снимать ограничения

Салоны красоты, массажные салоны, спортивные залы, бары и кинотеатры вновь откроются в Гонконге. Это произойдет уже на этой неделе — 8 мая.

Такое решение приняли власти Гонконга в связи со снижением числа заболевших коронавирусом. Среди прочих послаблений — разрешат собираться группами до восьми человек. Некоторые ограничения сохранятся. В частности, столики в кафе и ресторанах должны стоять друг от друга на приличном расстоянии, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию. В барах все еще запрещено проводить живые выступления и концерты.

С 21 мая восстановят занятия в старших классах. С этого же дня разрешат работу караоке и ночных клубов.

Ученики средних классов снова сядут за парты 8 июня. Младшеклассники вернутся в школу 15 июня, тогда же отроют старшие группы в детских садах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Гонконга обеспечат всех жителей многоразовыми масками. Их можно стирать до 60 раз. Маски бесплатно получат около 7,5 миллионов жителей Гонконга.