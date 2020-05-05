Салоны красоты, массажные салоны, спортивные залы, бары и кинотеатры вновь откроются в Гонконге. Это произойдет уже на этой неделе — 8 мая.
Такое решение приняли власти Гонконга в связи со снижением числа заболевших коронавирусом. Среди прочих послаблений — разрешат собираться группами до восьми человек. Некоторые ограничения сохранятся. В частности, столики в кафе и ресторанах должны стоять друг от друга на приличном расстоянии, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию. В барах все еще запрещено проводить живые выступления и концерты.
С 21 мая восстановят занятия в старших классах. С этого же дня разрешат работу караоке и ночных клубов.
Ученики средних классов снова сядут за парты 8 июня. Младшеклассники вернутся в школу 15 июня, тогда же отроют старшие группы в детских садах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Гонконга обеспечат всех жителей многоразовыми масками. Их можно стирать до 60 раз. Маски бесплатно получат около 7,5 миллионов жителей Гонконга.
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.