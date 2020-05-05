Медики Польши поставили диагноз "коронавирус" еще 236 пациентам. Такова статистика за минувшие сутки.
Как сообщает Министерство здравоохранения Польши, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 14 242 случая заболевания COVID-19. За сутки болезнь унесла жизни двух пациентов, общая статистика достигла отметки в 700 человек.
На карантине остаются более 100 тысяч человек. В больницах находятся 2738 пациентов. 4280 человек, ранее больных коронавирусом, выписаны в связи с полным выздоровлением.
В стране продолжает действовать режим эпидемии. 4 мая открыли торговые центры и отели. Завтра возобновят работу детские сады и ясли.
А вот проводить президентские выборы, запланированные на 10 мая, невозможно. По словам главы Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестра Марчиняка, сейчас есть разные решения, предусмотренные Конституцией. Самый простой вариант — объявить чрезвычайное положение или положение стихийного бедствия. Тогда выборы можно будет проводить только через 90 дней после отмены любого из этих режимов.
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.