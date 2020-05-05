Число инфицированных коронавирусом в Польше выросло на 236 человек

Медики Польши поставили диагноз "коронавирус" еще 236 пациентам. Такова статистика за минувшие сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Польши, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 14 242 случая заболевания COVID-19. За сутки болезнь унесла жизни двух пациентов, общая статистика достигла отметки в 700 человек.

На карантине остаются более 100 тысяч человек. В больницах находятся 2738 пациентов. 4280 человек, ранее больных коронавирусом, выписаны в связи с полным выздоровлением.

В стране продолжает действовать режим эпидемии. 4 мая открыли торговые центры и отели. Завтра возобновят работу детские сады и ясли.

А вот проводить президентские выборы, запланированные на 10 мая, невозможно. По словам главы Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестра Марчиняка, сейчас есть разные решения, предусмотренные Конституцией. Самый простой вариант — объявить чрезвычайное положение или положение стихийного бедствия. Тогда выборы можно будет проводить только через 90 дней после отмены любого из этих режимов.