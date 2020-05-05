В Белоруссии планируют вырастить в два раза больше гречки

До 30 тысяч тонн вырос госзаказ на поставку гречки в Белоруссии. Она будет поставляться на внутренний рынок.

Решение, отраженное в соответствующем постановлении, приняло правительство Белоруссии. В документе говорится, что объем заказа гречки для государственных нужд увеличен с 15 до 30 тысяч тонн. Пять регионов, которые выращивают гречу, должны поставить не по 3 тысячи тонн, как ранее, а по 6 тысяч тонн.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась продавать крупу Белоруссии. Поэтому республика будет наращивать объем самостоятельно, полностью отказавшись от поставок из России. Для этого в стране увеличили посевные площади гречихи.

Накануне Лукашенко заявил, что несмотря на коронавирус намерен провести выборы летом 2020 года. Крайний срок — конец августа.

Также сообщается, что Белоруссия запланировала снять сериал о социально-экономических достижениях страны. На создание картины планируется выделить около 1,4 миллиона долларов.