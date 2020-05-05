Еще 38 человек заболели коронавирусом в Чехии

Прирост новых заболевших коронавирусом, выявленных за последние сутки в Чехии, выше показателей предыдущих двух дней. За последние 24 часа в стране зафиксировано 38 новых коронавирусных больных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Чехии.

"В понедельник положительный результат тестирования на COVID-19 обнаружен у 38 человек, общее число зараженных, начиная с 1 марта, составило 7841 человек, из них выздоровели 3816, скончались 252 человека, один из них — в понедельник. В настоящее время проходят лечение от коронавируса 3773 человека, подавляющее большинство из них лечится в домашних условиях, госпитализированы 304 больных. Всего в стране проведено 269 тысяч тестирований", — говорится в сообщении.

Чехия продолжает снимать карантинные меры. С 11 мая стартует третий этап, который предполагает запуск международного автобусного и железнодорожного сообщения, открытие кафе, ресторанов, предприятий сферы обслуживания и крупных магазинов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 25 мая в Чехии планируется возобновить чемпионат Чешской футбольной лиги. Окончательное решение будет принято после консультации с руководством страны и всеми клубами двух лиг. Заседание состоится 12 мая.