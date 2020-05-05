Доказано: нулевой коронавирусный пациент был во Франции в декабре

Пациент одной из клиник в пригороде Парижа, поступивший с диагнозом "пневмония" 27 декабря, на самом деле был инфицирован коронавирусом.

Об этом французским СМИ рассказал доктор Ив Коэн.

По словам врача, взятый еще в то время мазок был недавно протестирован и дал положительный результат на COVID-19.

Пациент, мужчина в возрасте 50 лет, который с тех пор полностью выздоровел, сказал, что он понятия не имеет, где он подхватил вирус, поскольку он не был ни в одной зараженной области.

Почему это важно

Эта новость означает, что вирус, возможно, прибыл во Францию почти на месяц раньше, чем предполагалось. До сих пор первые три случая заболевания коронавирусом в стране были подтверждены 24 января.

Из этих больных двое посещали китайский Ухань, где вспышка болезни была впервые обнаружена, а третий — член семьи, как тогда думали, "нулевого" пациента.

Почему сейчас возник интерес ко взятому давно мазку?

Доктор Коэн, заведующий отделением неотложной медицинской помощи в больницах Авиценна и Жан-Вердье под Парижем, рассказал французской телекомпании BFMTV, что недавно он просматривал файлы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре и январе.

Всего, как уточняет он, были проверены мазки 14 пациентов.

"Мы повторно протестировали носовые мазки, которые были проведены в то время в связи с другим диагнозом, чтобы попытаться найти следы коронавируса", — сказал месье Коэн. — Из 14 пациентов один тест дал положительный результат. Мы проверили его еще два раза, чтобы убедиться, что не было никакой ошибки. И дважды она была положительной."

Доктор Коэн сказал, что он предупредил Национальное агентство здравоохранения (ARS) и настоятельно рекомендовал другим вирусологам повторно протестировать мазки в своих больницах на COVID-19.

Полный отчет должен быть опубликован в конце этой недели международным журналом противомикробных агентов.