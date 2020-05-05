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Источник Правда.Ру

Афроамериканцы требуют: Байдену в напарницы - чернокожую женщину!

Мир

В США кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден активизировал свою избирательную кампанию, поскольку чернокожие избиратели в Южной Каролине и по всему Югу в подавляющем большинстве встали на его сторону.

Впрочем, у поддерживающего Байдена электората есть одно условие:

  • он должен выбрать в качестве своего напарника (помощника) чернокожую женщину.

И Байден им это пообещал.

Что за "каприз"?

Черные избиратели хотят вознаграждения за лояльность к кандидату в президенты или по крайней мере признания своего влияния на политику государства. Ведь от них во многом зависит исход гонки.

"Черные люди хотят признания многолетней поддержки, которую они оказали Демократической партии", — сказал Ниамби Картер, профессор политических наук Университета Говарда.

Америка замерла в ожидании

Таким образом, главная интрига недели: кому же отдаст предпочтение Джо Байден (над которым, к слову, еще висит обвинение в сексуальном домогательстве). 

Одной из чернокожих женщин:

  • сенатору Камале Харрис из Калифорнии;
  • Стейси Абрамс, бывшему кандидату от Демократической партии на пост губернатора Джорджии;
  • депутату Вэл Демингс из Флориды;
  • мэру Атланты Кейше Лэнс Боттомс.

Или все же белой даме, в списке кандидаток:

  • сенатору Элизабет Уоррен из Массачусетса;
  • сенатору Эми Клобучар из Миннесоты;
  • губернатору Мичигана Гретхен Уитмер.
Темы джо байден афроамериканцы выбор помощницы президентская гонка
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