В США кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден активизировал свою избирательную кампанию, поскольку чернокожие избиратели в Южной Каролине и по всему Югу в подавляющем большинстве встали на его сторону.
Впрочем, у поддерживающего Байдена электората есть одно условие:
И Байден им это пообещал.
Черные избиратели хотят вознаграждения за лояльность к кандидату в президенты или по крайней мере признания своего влияния на политику государства. Ведь от них во многом зависит исход гонки.
"Черные люди хотят признания многолетней поддержки, которую они оказали Демократической партии", — сказал Ниамби Картер, профессор политических наук Университета Говарда.
Таким образом, главная интрига недели: кому же отдаст предпочтение Джо Байден (над которым, к слову, еще висит обвинение в сексуальном домогательстве).
Одной из чернокожих женщин:
Или все же белой даме, в списке кандидаток:
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