Ким Чен Ын получил медаль в честь 75-летия Победы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын награжден медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Об этом сообщило посольство России в КНДР.

Медаль была вручена в связи с указом президента Владимира Путина от 13 июня 2019 года.