Северокорейский лидер Ким Чен Ын награжден медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Об этом сообщило посольство России в КНДР.
Медаль была вручена в связи с указом президента Владимира Путина от 13 июня 2019 года.
"За большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов", — сказано в указе.
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.