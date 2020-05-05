Экс-дипломат покаялся в распространении слухов о Ким Чен Ыне

Бывший высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, сбежавший из страны и занимающий сегодня пост в парламенте Южной Кореи, сегодня выступил с публичными извинениями за то, что ранее говорил о тяжелой болезни Ким Чен Ына и даже о вероятности его смерти.

В воскресенье в том, что Хо "дезинформировал мир" убедились все, когда в Сети появилось видео, на котором северокорейский лидер — бодрый и веселый — принимает участие в массовом мероприятии, торжественной церемонии открытия завода по производству удобрений.

"Я знаю, что одна из причин, по которой многие из вас проголосовали за меня в качестве законодателя, заключается в том, что вы ожидаете точного анализа и прогнозов по северокорейским вопросам", — сказал бывший дипломат-перебежчик в своем заявлении.

И признался:

"Я чувствую вину и тяжелую ответственность. Каковы бы ни были причины, я приношу свои извинения всем".

Причина всего — строжайшая тайна вокруг Северной Кореи

Как отмечает Тhe Gardian, эта ошибка человека, знающего "политическую кухню страны" изнутри, лишь подчеркивает сложность получения достоверной информации о Северной Корее.

Секретная страна десятилетиями держала под жестким контролем информацию, а новостями о здоровье и местонахождении ее лидера делятся только с горсткой самых доверенных помощников.

Тхэ, к слову, сам писал в своих мемуарах, что когда в 2011 году умер бывший лидер Ким Чен Ир, даже министр иностранных дел не знал, пока сотрудники министерства не были вызваны для просмотра объявления государственных СМИ.

Напомним, на фоне слухов, вызванных исчезновением из публичного пространства Ким Чен Ына, только правительство Южной Кореи, которое собирает разведданные из различных источников, призывало не строить догадок и заявляло, что не видит никаких признаков того, что произошло что-то серьезное.

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