Из-за смертности в домах престарелых Британии стариков забирают домой

Разрушительное распространение коронавируса среди домов престарелых в Великобритании для многих семей стало толчком, побудившим забрать своих стариков домой.

Одна юридическая фирма заявила, что еженедельно консультирует до десятка семей, желающих расторгнуть договор о пребывании престарелых родственников в этих учреждениях.

"Людьми движет страх, что коронавирус пронесется через дома престарелых и там все умрут", - говорят юристы.

Почему старики массово умирают в домах престарелых

По официальным данным правительства страны, в домах престарелых Великобритании от Covid-19 еженедельно умирают около 2,4 тысячи человек.

Оливер Льюис, адвокат с Даути-Стрит, который специализируется на социальных вопросах, говорит:

"Учреждения по уходу за стариками повышают риск инфицирования для своих обитателей из-за физической близости и многочисленных контактов между ними и персоналом".

Врачи считают, что