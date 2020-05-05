Из-за смертности в домах престарелых Британии стариков забирают домой

Разрушительное распространение коронавируса среди домов престарелых в Великобритании для многих семей стало толчком, побудившим забрать своих стариков домой.
Одна юридическая фирма заявила, что еженедельно консультирует до десятка семей, желающих расторгнуть договор о пребывании престарелых родственников в этих учреждениях.
"Людьми движет страх, что коронавирус пронесется через дома престарелых и там все умрут", - говорят юристы.
По официальным данным правительства страны, в домах престарелых Великобритании от Covid-19 еженедельно умирают около 2,4 тысячи человек.
Оливер Льюис, адвокат с Даути-Стрит, который специализируется на социальных вопросах, говорит:
"Учреждения по уходу за стариками повышают риск инфицирования для своих обитателей из-за физической близости и многочисленных контактов между ними и персоналом".
Врачи считают, что
"жители дома-интерната с большей вероятностью, чем население в целом, имеют сопутствующие заболевания, связанные с респираторными заболеваниями, болезнями сердца, их иммунной системой, диабетом и ожирением, что увеличивает риск того, что у них будет более тяжелая форма инфекции."
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.