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Источник Правда.Ру

Из-за смертности в домах престарелых Британии стариков забирают домой

Мир

Разрушительное распространение коронавируса среди домов престарелых в Великобритании для многих семей стало толчком, побудившим забрать своих стариков домой.

Одна юридическая фирма заявила, что еженедельно консультирует до десятка семей, желающих расторгнуть договор о пребывании престарелых родственников в этих учреждениях.

"Людьми движет страх, что коронавирус пронесется через дома престарелых и там все умрут", - говорят юристы.

Почему старики массово умирают в домах престарелых

По официальным данным правительства страны, в домах престарелых Великобритании от Covid-19 еженедельно умирают около 2,4 тысячи человек.  

Оливер Льюис, адвокат с Даути-Стрит, который специализируется на социальных вопросах, говорит:

"Учреждения по уходу за стариками повышают риск инфицирования для своих обитателей из-за физической близости и многочисленных контактов между ними и персоналом".

Врачи считают, что

"жители дома-интерната с большей вероятностью, чем население в целом, имеют сопутствующие заболевания, связанные с респираторными заболеваниями, болезнями сердца, их иммунной системой, диабетом и ожирением, что увеличивает риск того, что у них будет более тяжелая форма инфекции."

Темы смертность великобритания дома престарелых забирают стариков домой
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