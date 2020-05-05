Статистика: коронавирус убил более четверти миллиона человек

Согласно статистическим данным американского университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от коронавируса в мире погибли более четверти миллиона человек.

На Северную Америку и европейские страны приходится большая часть новых случаев смерти и случаев заболевания, зарегистрированных в последние дни, но растут эти цифры и в Латинской Америке, и в Африке, и в России.

За минувшие сутки, 4 мая, в мире было зарегистрировано

3 062 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции,

61 923 новых случая подтвержденного заражения.

Из них в России:

10 581 новых заражений.

Таким образом, за время пандемии коронавирус