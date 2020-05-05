Согласно статистическим данным американского университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от коронавируса в мире погибли более четверти миллиона человек.
На Северную Америку и европейские страны приходится большая часть новых случаев смерти и случаев заболевания, зарегистрированных в последние дни, но растут эти цифры и в Латинской Америке, и в Африке, и в России.
За минувшие сутки, 4 мая, в мире было зарегистрировано
Из них в России:
Таким образом, за время пандемии коронавирус
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.