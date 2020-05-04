Уильям не хотел жениться на Миддлтон, чтобы не повторить ошибку отца

Принц Уильям и Кейт Миддлтон знакомы ещё со студенческих лет, однако официально стали семьей только в 2010 году, поскольку представитель королевской семьи долго медлил с замужеством.

Эксперт по британской королевской семье Кати Николл выразила мнение, что Уильям долгое время противился жениться, чтобы не повторить ошибку отца - принца Чарльза, которого заставили обручиться с Дианой Спенсер в раннем возрасте. Сам Уильям утверждал, что не хочет слишком спешить и планирует создать семью в 28-30 лет.