Востоковед: в Ливии нет режима Хафтара

Хафтар в Ливии не является представителем власти, поэтому никакого "режима Хафтара" нет. Свое заявление он сделал, чтобы не потерять поддержку спонсоров из других стран.

Свое видение ситуации изложил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

"Хафтар сам по себе человек в возрасте — ему 75-76 лет, достаточно больной. Таких, как он, в таком возрасте в Ливии живет достаточно много людей. И никто из них не собирается использовать какую-то мифическую возможность стать диктатором в стране, а только Хафтар. Несмотря на его публичные заявления о демократии, свободе совести и так далее, всем совершенно понятно было с самого начала, что Хафтар стремиться стать тем, что некоторые называют, вторым Каддафи. Поэтому и рвется. У него ничего не вышло", — пояснил эксперт.

Он пояснил, что заявление, в котором Халифа Хафтар объявил себя главой Ливии, скорее всего было последним.

"Это было такое программное политическое заявление. Я думаю, что это последнее заявление было. Цель его была не столько всем сообщить, что он действительно власть в стране взял, потому что он же понимает, что не взял никакой власти. А, скорее, это был жест в сторону его спонсоров, которые в него с 2014 года немало вложились и материально, и политически, и морально. Это Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия. Они хотят видеть результат, но его нет", — рассказал Чупрыгин.

Эксперт отметил, что последние полгода идут разговоры о том, что Хафтара нужно менять. По слухам, на примете у спонсоров начальник штаба Абдерразак Надхури,

Напомним, что Россия выступила против того, чтобы власть в Ливии перешла к главнокомандующему Ливийской национальной армии, фельдмаршалу Халифе Хафтару.