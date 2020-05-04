Эксперт: попытка госпереворота в Катаре не будет успешной

Попытка государственного переворота в Катаре не будет успешной. Потому что жители Катара имеют столь высокий доход, что вряд ли хотят менять правительство и эмира.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Он отметил, что вообще попытка госпереворота в Катаре возможна.

"Катар — это маленькое государство Персидского залива, разве что оно известно своим всемирным телеканалом "Аль-Джазира". Может быть, там действительно есть какие-то беспорядки, но я уверен в том, что попытка переворота, если она имеет место быть, не будет успешной, потому что Катар — это такой островок стабильности, коим и оставался до последнего времени. Жители Катара имеют один из самых высоких доходов не только в регионе большого Ближнего Востока, но и в мире. Нефтяные доходы. Поэтому менять правителей, правительство, эмира вряд ли кто-то захочет", — пояснил эксперт.

"Чиновники погрязли в коррупции" - версия надуманная

Сотников также отметил, что версия, которую называют основной при этом "госперевороте" — чиновники погрязли в коррупции при проведении чемпионата мира по футболу — надуманная.

"В любой ближневосточной стране есть такой феномен, как коррупция высших чиновников. Из-за этого же не устраивают перевороты, кроме как в Египте", — напомнил эксперт.

Напомним, что утром 4 мая в социальных сетях появилась информация о ночной попытке вооруженного переворота в Катаре. Говорилось, что между военными в Дохе идут бои, а над городом летают боевые вертолеты. Позднее катарский посол в России опроверг эту информацию, назвав ее фейком. Подтвердили это и журналисты, которые проехали по Дохе и не нашли никаких следов госпереворота.