Кличко: коронавирус убьёт 1,2 миллиона украинцев

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавируса нового типа станут около 1,2 миллиона жителей страны. Он призвал украинцев учитывать эти цифры и более тщательно соблюдать ограничительные меры.

"Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 миллиона людей могут умереть", — объяснил Кличко.

Градоначальник напомнил, что на Украине, по данным Госстата, проживают около 41,9 миллиона человек.