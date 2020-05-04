Больше 12 тысяч украинцев подхватили коронавирус

Еще 418 человек на Украине получили положительные тесты на коронавирус. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 12 331 случай инфицирования COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за сутки от болезни скончались 15 человек.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", — пишет профильное ведомство на своей странице в социальной сети.

Самым проблемным регионом остается Черновицкая область. Здесь медики диагностировали коронавирус у 1887 человек. В Киеве инфицировано 1535 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к выходу страны из карантина. Процесс начнется уже на следующей неделе.

Уроженец Черновицкой области прошел 800 км пешком, чтобы сбежать в Крым. Мужчину задержали, он находится под стражей. По его собственному признанию, что хотел попасть в Крым в поисках лучшей жизни.