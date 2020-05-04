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Источник Правда.Ру

США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы

Мир » Бывший СССР » Украина

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила от Соединенных Штатов компенсацию за "политические репрессии". Сумма компенсации составила 150 миллионов гривен или чуть более 5 миллионов долларов.

Речь идёт об уголовном деле, которое было возбуждено против Тимошенко в 2011 году. Её обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства при заключении газового контракта с Россией. Экс-премьера страны приговорили к семи годам заключения. В 2014 году Тимошенко удалось выйти из мест лишения свободы благодаря государственному перевороту.

"На днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты — по-настоящему правовое государство, и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность", — заявила Тимошенко.

Темы сша компенсация юлия тимошенко политические репрессии
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