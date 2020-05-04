В Сербии заработал общественный транспорт и рестораны

Жителям Сербии разрешили ходить в рестораны и кафе. Организации общепита начали работать.

Так в стране постепенно снимают ограничительные меры. Уже начал работать общественный транспорт, восстановили междугороднее автобусное сообщение. Первые автобусы начали курсировать по городам Крагуевац и Нови-Сад. 8 мая они появятся и на улицах Белграда.

По стране начали курсировать поезда. Сегодня с главной станции Белграда отправится 74 поезда.

Сохраняются требования социальной дистанции. Это распространяется и на общественный транспорт, и на заведения общепита. Так, в кафе и ресторанах столики должны стоять на значительном расстоянии друг от друга.

В стране планируют отменить режим чрезвычайного положения и комендантский час. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, окончательное решение будет принято парламентом 6 мая. 18 мая планируется открытие авиасообщения.

На сегодняшний день известно о более чем 9,4 тысячах случаев заражения коронавирусом в Сербии. Жертвами болезни стали 193 пациента. Уже неделю число зараженных составляет менее 5% от тех, кто прошел тестирование.

Бороться с коронавирусом Сербии помогают российские военные. Сегодня стало известно, что они закончили дезинфекцию в клиническом центре "Сербия".