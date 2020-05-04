Белоруссия снимет сериал о достижениях страны за 1,4 млн долларов

Белоруссия запланировала снять сериал о социально-экономических достижениях страны. На создание картины планируется выделить около 1,4 миллиона долларов.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок республики 30 апреля. Заказчиком выступило министерство культуры страны. От исполнителя требуется снять восемь эпизодов длиной не менее 44 минут каждый. Сериал должен быть озвучен на государственном языке с использованием английских субтитров.

Исполнитель сам сможет выбрать жанр будущего сериала: драма, мелодрама, приключения или остросюжетный фильм.