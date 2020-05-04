На 784 человек выросло количество COVID-больных в Белоруссии

Еще 784 гражданам Белоруссии поставлен официальный диагноз "коронавирус". Столько людей за минувшие сутки получили положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Белоруссии, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 17 489 случаев заражения.

"Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов", — говорится в сообщении профильного ведомства.

За указанный период жертвами коронавируса стали четыре человека. Всего их в Белоруссии 103. Все они имели сопутствующие хронические заболевания. Победить болезнь смогли 3259 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Белоруссии из-за коронавируса грозит "коронамайдан". Если заболеваемость продолжит нарастать, ситуацией могут воспользоваться оппозиционеры, которые устроят массовые протесты.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил сограждан, переставших носить медицинские маски. Он призвал всех дышать чистым воздухом.