Визы у "застрявших" во Вьетнаме россиян закончились 30 апреля

Россияне, которые до сих пор остаются во Вьетнаме, находятся в стране незаконно. Визы истекли 30 апреля.

Будут ли они продлены, сейчас непонятно. Соответствующий запрос властям страны направило генконсульство России в Хошимине.

"Режим продления туристических виз для иностранцев, застрявших во Вьетнаме в связи с пандемией коронавируса, был введён местными властями до 30 апреля. В связи с тем, что международные пассажирские перевозки до сих пор не возобновлены, нами подготовлены и направлены соответствующие ноты для уточнения дальнейших правил пребывания российских граждан в стране. До настоящего момента какого-либо официального ответа на наши обращения не поступало. Ожидаем необходимых решений и разъяснений в ближайшее время", — пишут сотрудники генконсульства в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Вьетнам отменил безвизовый режим для граждан ряда стран. В список попали Россия, Белоруссия и Япония. Запрет на безвиз вступил 21 марта и длился 30 дней.

Туроператоры открыли акции раннего бронирования на зимние туры. В числе стран, куда уже сейчас можно купить путевку Вьетнам, Таиланд, Индия, Турция и Доминикана.