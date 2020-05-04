Призывников в Казахстане проверят на коронавирус

Молодых людей, которых призвали в армию в Казахстане, перед отправкой к месту службы проверят на коронавирус. В стране возобновили призывную кампанию.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС Казахстана.

"Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска. Хотелось бы отметить, что возобновление призыва свидетельствует о том, что страна возвращается к обыденной жизни", — рассказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС Казахстана Сакен Жусупов.

Впервые в истории страны призывная компания продлена с июня по август.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 3,9 тысячи случаев коронавируса. Болезнь унесла жизни 27 человек. В стране продлен режим чрезвычайного положения. Он действует до 11 мая. При этом в стране возобновлено авиасообщение. Самолеты летают между Нур-Султаном, Алма-Атой и другими крупными городами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в стране сменился спикер сената. Ранее эту должность занимала дочь бывшего президента страны Дарига Назарбаева. Ее место занял первый замглавы администрации президента Маулен Ашимбаев.