Автодром "Формулы-1" превратят в больницу для коронавирусных больных

Во второй половине мая в Мексике ждут роста числа инфицированных коронавирусом. Чтобы была возможность разместить всех пациентов, под больницу перестраивают автодром "Формулы-1" в Мехико.

Об этом сообщает Мексиканский институт социального обеспечения IMSS.

"Мексиканский институт социального обеспечения откроет на Автодроме братьев Родригес в Мехико временную больницу на 218 коек для пациентов с симптомами COVID-19, требующих госпитализации", — говорится в сообщении.

Здесь будет восемь отделений для тех, кто уже идет на поправку. А 26 коек образуют отделение интенсивной респираторной терапии.

Сейчас самая напряженная обстановка с коронавирусом в стране в Мехико. Здесь зарегистрировано 1894 случая заболевания COVID-19. Врачи ожидают резкого роста 15-20 мая.

Всего в Мексике выявлен 23 471 больной COVID-19. За сутки их число выросло на 353 человек. За это время скончались 93 пациента, всего с начала эпидемии — 2154 человека.

Ранее сообщалось, что мексиканские власти намерены снять карантин 10 мая.