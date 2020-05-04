Сенатора Даригу Назарбаеву освободили от должности в Казахстане

Старшая дочь первого президента Казахстана потеряла статус сенатора. Сегодня ЦИК страны прекратил полномочия Дариги Назарбаевой.

Решение об освобождении ее от должности принял президент Касым-Жомарт Токаев. Соответствующий указ он подписал и поблагодарил уже бывшего сенатора за плодотворную работу. Причина такого решения не озвучивается.

Дарига Назарбаева была депутатом сената с осени 2016 года, в марте 2019 года ее избрали спикером сената — вторым человеком в стране после президента. В это же время ее отец сложил с себя полномочия президента.

Место Назарбаевой занял первый заместитель главы администрации президента Маулен Ашимбаев.

"Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", — говорится в документе, который уже подписан президентом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 11 мая.

Также властям страны пришлось опровергать слухи о разработке биологического оружия. С заявлением выступил МИД Казахстана.