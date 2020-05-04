Если заболеваемость коронавирусом в Белоруссии будет увеличиваться стремительными темпами, местная оппозиция может эти воспользоваться и организовать массовые протесты, обвинив в распространении COVID-19 белорусского лидера Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал политолог Алексей Дзермант.

"Интрига с выборами еще может быть. Если в обществе все-таки будет нагнетание, ну, или если эпидемия все-таки не завершится и будут последствия, или с экономикой проседание будет, вопрос — выведет ли оппозиция протесты на улицу. Потому что это они практикуют часто, и выборы для них — как раз время для мобилизации своих сторонников не на голосование, а на протест на улицу. Не факт, что это увенчается успехом и будет много людей, но это зависит от внешней конфигурации", — пояснил эксперт.