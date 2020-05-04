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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Северная и Южная Кореи обменялись автоматными очередями

Мир

Северная и Южная Кореи обменялись автоматными очередями в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны.

Сеульские военные заявили, что выстрелы с севера попали в сторожевой пост в Центральном пограничном городе Чхорвоне. И что в ответ на это ими был открыт предупредительный огонь.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Военные чиновники на юге говорят, что не было никаких признаков необычного перемещения войск.

В Южной Корее к инциденту отнеслись спокойно

Южнокорейское информационное агентство Yonhap цитирует правительственного чиновника, заявившего, что выстрелы со стороны северного соседа, скорее всего, не были преднамеренными.

"Существует низкая вероятность, что выстрелы, произведенные Северной Кореей, были преднамеренными, по мнению южнокорейских военных. Даже если это был несчастный случай или просчет, он показывает, насколько важно для войск держать голову на уровне в сильно укрепленной ДМЗ, чтобы гарантировать, что ситуация не станет намного хуже".

По словам чиновника, за последние два года была проделана большая работа по ослаблению напряженности между двумя странами после встречи президента Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном. Обе стороны подписали военное соглашение — любые преднамеренные выстрелы нарушат этот пакт.

Редкость, потому и интересно

Такие инциденты на самой сильно укрепленной границе мира происходят крайне редко. Последний раз Север открывал огонь по югу в 2017 году, когда северокорейский солдат совершил бросок через военную демаркационную линию, чтобы дезертировать.

Любое применение оружия на границе двух Корей заставляет беспокоиться весь мир.

Но в этот раз госсекретарь США Майк Помпео посчитал нужным пояснить СМИ, что

"выстрелы с севера были случайными" и волноваться не о чем.

А может, что-то эти выстрелы да и значат

Военные обозреватели обратили внимание на время, когда выстрелы прозвучали:

  • Первое — прошли всего сутки с тех пор, как северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь появился после 21-дневного отсутствия.
  • Второе — в последние месяцы в Северной Корее было проведено большое количество военных учений для повышения готовности к ведению "настоящей войны". О них регулярно сообщали государственные СМИ.

"Ким Чен Ын, возможно, что-то задумал, — рассуждает сегодня ВВС. — Пхеньян иногда применяет тактику эскалации для деэскалации, используя свое военное положение в качестве рычага в последующих переговорах".

Темы граница выстрелы южная корея северная корея
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