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В США рассказали, зачем Китай скрывал данные о коронавирусе

Мир

Американская разведка пришла к выводу, что китайские власти умышленно скрывали информацию об опасности коронавируса нового типа, чтобы запастись медицинскими товарами. Об этом сообщило издание Associated Press.

США обвиняют Китайскую Народную Республику в том, что она на протяжении всего января скрывала реальную статистику заболеваемости и смертности от Всемирной организации здравоохранения и в это же время сократила экспорт медицинских товаров, а также увеличила их импорт.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео официально заявил, что американская сторона обладает доказательствами того, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя.

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