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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови

Мир

В лондонской больнице Гая и Сент-Томаса мужчинам нетрадиционной ориентации отказано в праве стать донорами плазмы для лечения коронавирусных больных.

Напомним, есть теория, что плазма крови переболевших коронавирусом может служить потенциальным лечением для больных. Ученые считают, что процесс, называемый реконвалесцентной плазмой, поможет пациентам, иммунная система которых не производит достаточного количества антител для борьбы с новым вирусом.

Прецедент

О том, что однополые отношения помешали им сдать плазму рассказали менеджер отделения интенсивной терапии Энди Робертс и его "супруг" Кит Уорд. Оба мужчины переболели COVID-19.

"Нам в лаборатории сказали, что мы не можем быть донорами, поскольку находимся в однополых отношениях. При этом никаких объяснений этого правила, дискриминационного по отношению к сообществу "ЛГБТ+" мы не получили. Мы вместе в моногамных отношениях более 30 лет. Почему мы грязнее тех, кто каждые выходные меняет партнеров?", — цитирует слова несостоявшихся доноров ITV News.

За что их так

Ответ на возмущение появился на официальном сайте больницы в разделе "Сдавайте кровь" (Give blood):

"Геи и бисексуалы не являются автоматически запрещенными к сдаче крови. Тем не менее все мужчины должны ждать три месяца после орального или анального секса с другим мужчиной, прежде чем сдавать кровь. Это правило применяется к каждому мужчине, дабы исключить риск попадания инфекций, передаваемых половым путем, вероятность заиметь которые при однополых контактах выше".

Способ не доказан, но шансы велики

На данный момент в Британии более 6500 человек изъявили желание стать донорами плазмы.

"Хотя еще не известно, — отмечает NHS Blood and Transplant - сколько антител накапливается у людей, которые победили COVID-19. Но были некоторые многообещающие признаки иммунитета у пациентов, которые сохранили антитела в течение длительного времени после выздоровления. Если лечение окажется эффективным, мы начнем национальную программу по доставке до 10 тысяч единиц реконвалесцентной плазмы в неделю. Этого будет достаточно, чтобы лечить пять тысяч больных".

Темы геи коронавирус донорство плазмы однополые отношения
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