В США "нашли причину" сокрытия Китаем данных о коронавирусе

В Вашингтоне уверены: Китай скрыл данные о коронавирусе — масштабы вспышки коронавируса и насколько заразна эта болезнь, чтобы иметь фору во времени и запастись необходимым количеством медпрепаратов и средств защиты.
"Об этом сегодня со ссылкой на доклад Департамента внутренней безопасности разведки от 1 мая сообщил госсекретарь США Майк Помпео", — пишет агентство Associated Press.
По данным издания, преуменьшая тяжесть коронавируса, Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских принадлежностей:
"Китай воздержался от информирования Всемирной Организации Здравоохранения об опасности коронавируса, чтобы успеть заказать медицинские поставки из-за рубежа: его импорт масок для лица и хирургических халатов и перчаток резко увеличился в январе".
Китайские чиновники заставили молчать врачей, которые предупреждали о вирусе еще на ранней стадии, и неоднократно преуменьшали угрозу вспышки. Однако многие из ошибочных шагов китайского правительства, по-видимому, были вызваны бюрократическими барьерами, жестким контролем за информацией и чиновниками, не решающимися сообщать плохие новости. Нет никаких публичных доказательств того, что это был преднамеренный заговор с целью скупки мировых запасов медикаментов.
Выступая в воскресенье на телеканале ABC в программе "На этой неделе", Помпео сказал, что лично у него нет оснований полагать, что вирус был намеренно распространен. Однако госсекретарь добавил:
"Это уже не первый случай, когда мир подвергается воздействию вирусов в результате сбоев в китайской лаборатории".
Пекин неоднократно отвергал обвинения США в том, что вспышка была ошибкой Китая, указывая на многочисленные ошибки, допущенные американскими официальными лицами в их собственной борьбе против вспышки.
"Правительство США игнорирует многие факты, отвлекая внимание общественности и занимаясь попустительством в попытке уклониться от своей ответственности за некомпетентность в борьбе с эпидемией", — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.