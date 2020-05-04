В Британии коронавирус сработал лучше любой антитабачной компании

Более 300 тысяч человек в Великобритании бросили курить во время коронавирусного кризиса, посчитав, что эта привычка делает их более уязвимыми к Covid-19.

Еще примерно 550 тысяч человек предпринимают попытки расстаться с сигаретой "с переменным успехом".

Таковы результаты опроса, проведенного в стране исследовательской группой YouGov.

Результаты в цифрах

Участвовали 1 004 человек с различным стажем курения.

2% — бросили курить из-за опасений по поводу коронавируса;

8% — пытались бросить курить;

36% — сократили количество выкуриваемых сигарет;

27% — подумывают бросить курить.

Медики одобряют

Доктор Ник Хопкинсон, специалист по респираторным заболеваниям в Имперском колледже Лондона:

"Курение наносит вред иммунной системе и нашей способности бороться с инфекциями. Растет число свидетельств того, что исход заболевания коронавирусом хуже у тех, кто курит".

Рут Теннант, лидер Ассоциации директоров общественного здравоохранения:

"Есть так много причин бросить курить, но никогда не было более важного времени, чем прямо сейчас во время пандемии коронавируса."

Доктор Чарли Кенвард, врач-терапевт из Бристоля:

"Прекращение курения — самое большое, что люди могут сделать, чтобы улучшить свое общее здоровье, улучшить здоровье сердца и легких, а также снизить вероятность развития рака. Никогда не было более мотивирующего времени, чтобы бросить курить."

Люди поняли важность отказа от курения, дело власти — их поддержать

Ян Хадспет, председатель совета по благосостоянию сообщества в Ассоциации местных органов власти: