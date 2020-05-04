Более 300 тысяч человек в Великобритании бросили курить во время коронавирусного кризиса, посчитав, что эта привычка делает их более уязвимыми к Covid-19.
Еще примерно 550 тысяч человек предпринимают попытки расстаться с сигаретой "с переменным успехом".
Таковы результаты опроса, проведенного в стране исследовательской группой YouGov.
Участвовали 1 004 человек с различным стажем курения.
Доктор Ник Хопкинсон, специалист по респираторным заболеваниям в Имперском колледже Лондона:
"Курение наносит вред иммунной системе и нашей способности бороться с инфекциями. Растет число свидетельств того, что исход заболевания коронавирусом хуже у тех, кто курит".
Рут Теннант, лидер Ассоциации директоров общественного здравоохранения:
"Есть так много причин бросить курить, но никогда не было более важного времени, чем прямо сейчас во время пандемии коронавируса."
Доктор Чарли Кенвард, врач-терапевт из Бристоля:
"Прекращение курения — самое большое, что люди могут сделать, чтобы улучшить свое общее здоровье, улучшить здоровье сердца и легких, а также снизить вероятность развития рака. Никогда не было более мотивирующего времени, чтобы бросить курить."
Ян Хадспет, председатель совета по благосостоянию сообщества в Ассоциации местных органов власти:
"Если наше правительство "подхватит" это общественную волну, то мы можем достичь цели ликвидации курения в Англии к 2030 году. Нужен продуманный долгосрочный план".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.