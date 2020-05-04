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Источник Правда.Ру

Памятник власовцам установлен в Праге

Мир

На окраине Праги по инициативе мэра города установлены мемориальная доска и памятник, посвященные военнослужащим активно сотрудничавшим с фашистами бойцам Русской освободительной армии (РОА).

Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на газету Seznam zprávy.

По данным издания, установка приурочена к 75-летию освобождения Праги.

Как ранее говорил Павел Новотный, автор идеи, место для установки памятника выбрано неслучайно:

"именно в Ржепорые (район Праги — прим.ред) руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь участникам Пражского восстания. Здесь сражались и погибли 300 бойцов РОА."

Надпись на мемориальной табличке гласит:

"Солдатам РОА - участвовавшим в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков".

Примечательно еще и то, что в правом нижнем углу доски — красуется цитата Солженицына на русском языке:

"Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?"

Что думают по этому поводу в России

Российское посольство в Праге свое мнение по поводу восхваления "подвигов" армии генерал-лейтенанта Власова высказало еще в ноябре 2019 года, когда идея обсуждалась властями Чехии.

Вот, что тогда российские дипломаты написали в Facebook:

Темы чехия прага памятник власовцам
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